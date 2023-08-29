Чертов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертов Михаил

Место рождения

д.Щечиха Ивановского р-на Костромской обл

Дата рождения

1911

Дата смерти

Около 21.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чертов Василий

Мать: не указана

д.Щечиха Ивановского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
27.08.1932

Дочь: Зыкова Александра

Мать ребёнка: Чертова Евдокия

д.Щечиха, Ивановского р-на Костромской обл.
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Чертова Евдокия

Рождение ребёнка
20.10.1941

Сын: Чертов Александр

Мать ребёнка: Чертова Евдокия

д.Щечиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Евдокия

Смерть
Около 21.07.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
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