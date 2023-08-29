Чертов Михаил
Место рожденияд.Щечиха Ивановского р-на Костромской обл
Дата рождения1911
Дата смертиОколо 21.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чертов Василий
Мать: не указана
д.Щечиха Ивановского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
27.08.1932
Дочь: Зыкова Александра
Мать ребёнка: Чертова Евдокия
д.Щечиха, Ивановского р-на Костромской обл.
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Чертова Евдокия
Рождение ребёнка
20.10.1941
Сын: Чертов Александр
Мать ребёнка: Чертова Евдокия
д.Щечиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертова Евдокия
Смерть
Около 21.07.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область