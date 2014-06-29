Череповский Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1936
Дата смерти29.06.2014
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936
Отец: Череповский Степан
Мать: Череповская Проня
Рождение ребёнка
17.03.1961
Дочь: Чикир Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Череповская Мария Степановна
Рождение ребёнка
26.10.1969
Дочь: Карпец Елена Владимировна
Мать ребёнка: Череповская Мария Степановна
Смерть
29.06.2014