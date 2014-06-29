Череповский Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Череповский Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1936

Дата смерти

29.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936

Отец: Череповский Степан

Мать: Череповская Проня

Рождение ребёнка
17.03.1961

Дочь: Чикир Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Череповская Мария Степановна

Рождение ребёнка
26.10.1969

Дочь: Карпец Елена Владимировна

Мать ребёнка: Череповская Мария Степановна

Смерть
29.06.2014
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