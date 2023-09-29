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Мотов Пётр
Мотов Пётр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
25.06.1914
Пол
Мужской
Отец
Мотов Михаил
Мать
Мотов Анна Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.06.1914
Рождение
1914
Отец:
Мотов Михаил
Мать:
Мотов Анна Филипповна
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