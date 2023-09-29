Мотов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

25.06.1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.06.1914
Рождение
1914

Отец: Мотов Михаил

Мать: Мотов Анна Филипповна

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