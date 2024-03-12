Ситников Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1938
Сын: Ситников Валентин Анатольевич
Мать ребёнка: Кокорина Дуня Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Погодаева Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Кокорина Дуня Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кокорина Дуня Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Дуня Петровна
Смерть
Неизвестно