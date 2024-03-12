Ситников Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1938

Сын: Ситников Валентин Анатольевич

Мать ребёнка: Кокорина Дуня Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Погодаева Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Кокорина Дуня Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кокорина Дуня Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Дуня Петровна

Смерть
Неизвестно
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