Куликова (Исакова) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Исакова) Ольга Матвеевна

Куликова (Исакова) Ольга Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Исаков Матвей Васильевич

Мать: Исакова Дарья Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница, в ВОВ работала первым секретарем Даровского р-на КПСС, в г Кирове секретарем облисполкома
Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.