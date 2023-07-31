Шадрова (Шадрова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрова (Шадрова) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадров Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадров Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадров Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадров Алексей Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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