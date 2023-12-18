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Гультяев Максим Иванович

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.02.1899 ст.

Жена: Гультяева Надежда Корнеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1913 ст.

Дочь: Гультяева Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Гультяева Надежда Корнеевна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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