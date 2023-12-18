Гультяев Максим Иванович
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.02.1899 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1913 ст.
Дочь: Гультяева Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Гультяева Надежда Корнеевна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно