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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Полина Николаевна

Отец ребёнка: Аягут Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аягут Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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