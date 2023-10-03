Остроумов Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумов Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1978

Отец: Остроумов Евгений Иванович

Мать: Остроумова Надежда Николаевна

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