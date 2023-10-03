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Остроумов Николай Евгеньевич
Остроумов Николай Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.1978
Пол
Мужской
Отец
Остроумов Евгений Иванович
1952 г.р.
Мать
Остроумова Надежда Николаевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1978
Отец:
Остроумов Евгений Иванович
Мать:
Остроумова Надежда Николаевна
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