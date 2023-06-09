Маков Прокофий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Маков Григорий Филимонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Макова ?
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Макова Агафья Прокофьевна
Мать ребёнка: Макова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макова ?
Смерть
Неизвестно