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Маков Прокофий Григорьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Маков Григорий Филимонович

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Маков Абрам Прокофьевич

Мать ребёнка: Макова ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Макова Агафья Прокофьевна

Мать ребёнка: Макова Анна Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макова ?

Смерть
Неизвестно