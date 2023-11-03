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Бубнов Илья Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

07.05.1786

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Бубнов Семен

Мать: не указана

Смерть
07.05.1786
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