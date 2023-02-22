Бухарина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.05.1897
Дочь: Горчакова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Бухарин Степан
Рождение ребёнка
21.03.1907
Дочь: Короткова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Бухарин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Анна Степановна
Отец ребёнка: Бухарин Степан
Смерть
Неизвестно