Бухарина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.05.1897

Дочь: Горчакова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Бухарин Степан

Рождение ребёнка
21.03.1907

Дочь: Короткова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Бухарин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Анна Степановна

Отец ребёнка: Бухарин Степан

Смерть
Неизвестно