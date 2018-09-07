Никольский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1929
Дата смерти07.09.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Отец: Баюршин Николай Б
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1965
Рождение ребёнка
11.06.1965
Дочь: Никольская Марина Николаевна
Мать ребёнка: Никольская Маргарита Кутлубаевна
Рождение ребёнка
09.04.1970
Дочь: Никольская Елена Николаевна
Мать ребёнка: Никольская Маргарита Кутлубаевна
Рождение ребёнка
27.01.1975
Сын: Никольский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Никольская Маргарита Кутлубаевна
Смерть
07.09.2018