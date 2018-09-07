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Никольский Николай Николаевич

Место рождения

Рефанды, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

07.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: Баюршин Николай Б

Мать: не указана

Рефанды, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.06.1965

Жена: Никольская Маргарита Кутлубаевна

Рождение ребёнка
11.06.1965

Дочь: Никольская Марина Николаевна

Мать ребёнка: Никольская Маргарита Кутлубаевна

Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1970

Дочь: Никольская Елена Николаевна

Мать ребёнка: Никольская Маргарита Кутлубаевна

Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1975

Сын: Никольский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Никольская Маргарита Кутлубаевна

Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.09.2018
Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан