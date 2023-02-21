Крысова (Малых) Фекла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Малых Егор Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1820
Муж: Крысов Давыд Зотиков
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Крысов Давыд Зотиков
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Крысов Давыд Зотиков
Место жительства
Неизвестно
деревня Петра Лаженицына
Смерть
До 1854