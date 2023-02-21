Крысова (Малых) Фекла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысова (Малых) Фекла Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Малых Егор Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1820

Муж: Крысов Давыд Зотиков

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Крысов Николай Давыдович

Отец ребёнка: Крысов Давыд Зотиков

Рождение ребёнка
1832

Сын: Крысов Георгий Давыдович

Отец ребёнка: Крысов Давыд Зотиков

Место жительства
Неизвестно
деревня Петра Лаженицына
Смерть
До 1854