Ашихмина (Тыщенко) Антонина
Место рождения
Дата рождения18.06.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашихмин Макей
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашихмин Макей
Смерть
Неизвестно