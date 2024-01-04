Ашихмина (Тыщенко) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Тыщенко) Антонина

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

18.06.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашихмин Макей

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашихмин Макей

Смерть
Неизвестно
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