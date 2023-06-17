Худенко-Волковинская Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худенко-Волковинская Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.

Дочь: Мария Севериановна

Отец ребёнка: Худенко-Волковинский Севериан Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худенко-Волковинский Севериан Васильевич

Смерть
Неизвестно