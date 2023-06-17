Худенко-Волковинская Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.
Дочь: Мария Севериановна
Отец ребёнка: Худенко-Волковинский Севериан Васильевич
Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно