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Шестопалов Данила Данилович
Шестопалов Данила Данилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.2013
Пол
Мужской
Отец
Шестопалов Данила Александрович
1985 г.р.
Мать
Шестопалова (Смолькова) Екатерина Олеговна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2013
Отец:
Шестопалов Данила Александрович
Мать:
Шестопалова Екатерина Олеговна
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