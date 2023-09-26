Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1874
Муж: Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдоким Петрович
деревня Быково
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: Мухина Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Петрович
Быково, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно