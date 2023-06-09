Ильиченко (Сивуха) Нина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954
Отец: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
24.07.1976
Рождение ребёнка
22.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильиченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1981
Дочь: Ильиченко Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ильиченко Василий Михайлович