Ильиченко (Сивуха) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиченко (Сивуха) Нина Георгиевна

Место рождения

Полынянка, Бакчарский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

01.04.1954

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

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Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954

Отец: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Полынянка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
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Бракосочетание
24.07.1976

Муж: Ильиченко Василий Михайлович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиченко Василий Михайлович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.09.1981

Дочь: Ильиченко Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ильиченко Василий Михайлович

Томск, город Томск, Томская область