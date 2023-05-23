Глушков Тимофей
Место рожденияпочинок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1560
Дата смерти1628
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1560
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1590
Сын: Глушков Ларион Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1628