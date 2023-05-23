Глушков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Тимофей

Место рождения

починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1560

Дата смерти

1628

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1560

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1590

Сын: Глушков Ларион Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

починок Тимошки Глушкова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1628