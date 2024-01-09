пропал на войне — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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пропал на войне

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмаилов Тугал

Мать: Анзуртой

Смерть
Неизвестно
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