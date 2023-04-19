Новгородова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Новгородов Андрей Евстратьевич

Отец ребёнка: Новгородов Евстратий Иванович

Рождение ребёнка
1707

Сын: Новгородов Иван Евстратьевич

Отец ребёнка: Новгородов Евстратий Иванович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Новгородов Аникей Евстратьевич

Отец ребёнка: Новгородов Евстратий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородов Евстратий Иванович

Смерть
Неизвестно