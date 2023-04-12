Kalniņš-Калнынь-Kalniņš Aleksandrs
Место рожденияLatvia, Umurga
Дата рождения28.06.1855
Дата смерти22.08.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Latvia, Umurga
Рождение ребёнка
09.01.1883
Дочь: Верховской Serafima Александровна
Мать ребёнка: не указана
Riga, Rīgas pilsēta, Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Православный священник в Курземе
Смерть
22.08.1897
Rīga
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище, Riga, Latvia