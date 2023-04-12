Kalniņš-Калнынь-Kalniņš Aleksandrs — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kalniņš-Калнынь-Kalniņš Aleksandrs

Место рождения

Latvia, Umurga

Дата рождения

28.06.1855

Дата смерти

22.08.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Latvia, Umurga
Рождение ребёнка
09.01.1883

Дочь: Верховской Serafima Александровна

Мать ребёнка: не указана

Riga, Rīgas pilsēta, Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Православный священник в Курземе
Смерть
22.08.1897
Rīga
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище, Riga, Latvia