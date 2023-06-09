Ильюшин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти09.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
09.02.1977