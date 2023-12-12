Пиьернова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.2012
Сын: Питернов Семег Вдадимирович
Отец ребёнка: Питернов Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
02.10.2014
Сын: Пиьернов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Питернов Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
12.01.2015
Дочь: Пиьернова Софья Владимировна
Отец ребёнка: Питернов Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
02.02.2015
Сын: Питернов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Питернов Владимир Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно