Пиьернова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиьернова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.2012

Сын: Питернов Семег Вдадимирович

Отец ребёнка: Питернов Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
02.10.2014

Сын: Пиьернов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Питернов Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
12.01.2015

Дочь: Пиьернова Софья Владимировна

Отец ребёнка: Питернов Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
02.02.2015

Сын: Питернов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Питернов Владимир Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питернов Владимир Вячеславович

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