Бондарев Евгений Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Евгений Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1948

Дата смерти

21.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.08.1994