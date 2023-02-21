Бондарев Евгений Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1948
Дата смерти21.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.08.1994