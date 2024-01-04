Касилова (Серкова) Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касилова (Серкова) Наталья Афанасьевна

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Серков Афанасий Осипович

Мать: Серкова Ксения Изотовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1762
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
1769

Муж: Касилов Михаил Семенович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Касилов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Касилов Мирон Михайлович

Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Касилов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Касилов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.04.1786

Дочь: Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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