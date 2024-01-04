Касилова (Серкова) Наталья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Серков Афанасий Осипович
Мать: Серкова Ксения Изотовна
Упоминание
1762
Бракосочетание
1769
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Касилов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович
Упоминание
20.04.1782
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
17.04.1786
Дочь: Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Касилов Михаил Семенович
Упоминание
?.05.1795
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно