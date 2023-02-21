Жижко Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.2003
Мать ребёнка: Жижко Ольга Александровна
Рождение ребёнка
25.05.2012
Сын: Жижко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Жижко Ольга Александровна
Рождение ребёнка
29.03.2017
Дочь: Жижко Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Жижко Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно