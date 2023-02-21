Жижко Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижко Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.2003

Сын: Жижко Данила Сергеевич

Мать ребёнка: Жижко Ольга Александровна

Рождение ребёнка
25.05.2012

Сын: Жижко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Жижко Ольга Александровна

Рождение ребёнка
29.03.2017

Дочь: Жижко Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Жижко Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жижко Ольга Александровна