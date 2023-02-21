(Савилова) Дарья Даниилова
Место рожденияРязанская губерния, Сапожковский уезд, Можарский р-н, д. Васина
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можарский р-н, д. Васина
Бракосочетание
16.01.1895
Муж: Цыбезов Иосиф Флоров
Рождение ребёнка
1896
Сын: Цыбезов Федот Осипов
Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров
Рождение ребёнка
06.04.1898
Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Анастасия Осипова
Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров
Рождение ребёнка
18.03.1908
Дочь: Матрона Осипова
Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров
Рождение ребёнка
14.07.1910
Сын: Цыбезов Семен Осипов
Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Анна Осипова
Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров
Смерть
Неизвестно