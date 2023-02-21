(Савилова) Дарья Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савилова) Дарья Даниилова

Место рождения

Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можарский р-н, д. Васина

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Можарский р-н, д. Васина
Бракосочетание
16.01.1895

Муж: Цыбезов Иосиф Флоров

Рождение ребёнка
1896

Сын: Цыбезов Федот Осипов

Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.04.1898

Сын: Цыбезов Василий Осипов

Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Анастасия Осипова

Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1908

Дочь: Матрона Осипова

Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.07.1910

Сын: Цыбезов Семен Осипов

Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Анна Осипова

Отец ребёнка: Цыбезов Иосиф Флоров

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно