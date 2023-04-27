d’Aspremont Geoffroy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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d’Aspremont Geoffroy

Место рождения

France

Дата рождения

Около 1162

Дата смерти

20.06.1222

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1160 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1162

Отец: не указан

Мать: не указана

France
Бракосочетание
Около 1175

Жена: De Dampierre-Sur-L’Aube Élisabeth

Рождение ребёнка
Около 1195

Дочь: Von Esch Ermengarde

Мать ребёнка: De Dampierre-Sur-L’Aube Élisabeth

France
Работа или профессия
Неизвестно
Sieur d'Aspremont et de Dun-en-Metz, Seigneur d'Apremont et de Dun
Смерть
20.06.1222
Germany