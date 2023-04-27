d’Aspremont Geoffroy
Место рожденияFrance
Дата рожденияОколо 1162
Дата смерти20.06.1222
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1162
Отец: не указан
Мать: не указана
France
Бракосочетание
Около 1175
Рождение ребёнка
Около 1195
Дочь: Von Esch Ermengarde
Мать ребёнка: De Dampierre-Sur-L’Aube Élisabeth
France
Работа или профессия
Неизвестно
Sieur d'Aspremont et de Dun-en-Metz, Seigneur d'Apremont et de Dun
Смерть
20.06.1222
Germany