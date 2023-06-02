Скирда Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирда Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Скирда Григорий

Мать: Скирда Анна Ивановна