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Скирда Сергей
Скирда Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Мужской
Отец
Скирда Григорий
1925 г.р.
Мать
Скирда Анна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Скирда Григорий
Мать:
Скирда Анна Ивановна
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