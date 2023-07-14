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Долматов Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Долматов Ефим

Мать: не указана

Смерть
1943