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Долматов Василий Ефимович
Долматов Василий Ефимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Долматов Ефим
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Долматов Ефим
Мать: не указана
Смерть
1943
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