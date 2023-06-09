Иванова (Богомазова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения19.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1974
Отец: Богомазов Петр
Мать: Богомазова Валерия
Место регистрации - Орджоникидзевский р/б ЗАГС
Образование
01.09.1981
Поступила в среднюю школу № 64 г. Уфы
Образование
01.09.1987
Переведена обучаться в среднюю школу № 114
Образование
18.06.1991
Окончила среднюю школу № 114 города Уфы. | За успехи в учении и труде награждена СЕРЕБРЯННОЙ медалью
Образование
01.09.1991
Поступила Уфимский Ордена Ленина Авиационный институт
Образование
14.06.1996
Окончила Уфимский Государственный авиационно-технический Университет.
Бракосочетание
19.08.1996
Муж: Иванов Руслан
Рождение ребёнка
11.02.1998
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Иванов Руслан
Развод
30.10.2005
Муж: Иванов Руслан
Место регистрации - Отдел ЗАГС Орджоникидзевского района г. Уфа Управления записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан