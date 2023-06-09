Иванова (Богомазова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Богомазова) Татьяна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1974

Отец: Богомазов Петр

Мать: Богомазова Валерия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место регистрации - Орджоникидзевский р/б ЗАГС
Образование
01.09.1981
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Поступила в среднюю школу № 64 г. Уфы
Образование
01.09.1987
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Переведена обучаться в среднюю школу № 114
Образование
18.06.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Окончила среднюю школу № 114 города Уфы. | За успехи в учении и труде награждена СЕРЕБРЯННОЙ медалью
Образование
01.09.1991
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Поступила Уфимский Ордена Ленина Авиационный институт
Образование
14.06.1996
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Окончила Уфимский Государственный авиационно-технический Университет.
Бракосочетание
19.08.1996

Муж: Иванов Руслан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1998

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Иванов Руслан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Развод
30.10.2005

Муж: Иванов Руслан

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место регистрации - Отдел ЗАГС Орджоникидзевского района г. Уфа Управления записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан