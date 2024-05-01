Пляскина (Коростелёва) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пляскин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пляскина Любовь Павловна
Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пляскина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Пляскина Людмила Степановна
Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Пляскин Александр Павлович
Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович