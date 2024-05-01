Пляскина (Коростелёва) Нина Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пляскина (Коростелёва) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пляскин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пляскин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пляскина Любовь Павловна

Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пляскина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пляскин Павел Максимович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Пляскина Людмила Степановна

Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Пляскин Александр Павлович

Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Пляскин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Пляскин Павел Максимович

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