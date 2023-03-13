Арефьев Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефьев Геннадий Александрович

Арефьев Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арефьев Александр Иванович

Мать: Слюняева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефьева Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Мухина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Татьяна Владимировна