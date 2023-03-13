Арефьев Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арефьев Александр Иванович
Мать: Слюняева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арефьева Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Мухина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Татьяна Владимировна