Сидоренко Ульян Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сидоренко Федос Дмитриевич
Мать: не указана
Призыв на военную службу
26.09.1941
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоренко П. И.
Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Проживал в д.Суворовка (ныне не существующей) Сосновского с/с в 30-х г.г. ХХ в.
Смерть
Неизвестно