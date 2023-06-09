Сидоренко Ульян Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Ульян Федосеевич

Место рождения

Гарбузы, Вымнянская волость, Витебский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сидоренко Федос Дмитриевич

Мать: не указана

Гарбузы, Вымнянская волость, Витебский уезд
Призыв на военную службу
26.09.1941
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко П. И.

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Проживал в д.Суворовка (ныне не существующей) Сосновского с/с в 30-х г.г. ХХ в.
Смерть
Неизвестно