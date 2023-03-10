Карп Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Федоров

Карп Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Федор Яковлев

Мать: Анна Егорова

Смерть
Неизвестно