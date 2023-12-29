Кашаева Софья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти18.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
12.01.1835
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Кашаев Петр Евдокимов
Рождение ребёнка
20.05.1838
Сын: Кашаев Ефим Петров
Отец ребёнка: Кашаев Петр Евдокимов
442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.06.1881
442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia