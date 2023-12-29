Кашаева Софья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаева Софья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

18.06.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1824

Муж: Кашаев Петр Евдокимов

Рождение ребёнка
12.01.1835

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Кашаев Петр Евдокимов

Рождение ребёнка
20.05.1838

Сын: Кашаев Ефим Петров

Отец ребёнка: Кашаев Петр Евдокимов

442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.06.1881
442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
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