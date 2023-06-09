Осипова (Чередова) Зиновия Степановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1871 ст.
Крещение
31.10.1871 ст.
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1893 ст.
Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.
Дочь: Иванова Александра Петровна
Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.
Сын: Осипов Илья Петрович
Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Осипова Антонина Петрова
Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Сын: Осипов Степан Петров
Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич
Смерть
Неизвестно