Осипова (Чередова) Зиновия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Чередова) Зиновия Степановна

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1871 ст.

Отец: Чередов Степан Григорьев

Мать: Чередова Татьяна Семёнова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
31.10.1871 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Осипов Пётр Григорьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1893 ст.

Сын: Осипов Павел Петрович

Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.

Дочь: Иванова Александра Петровна

Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.

Сын: Осипов Илья Петрович

Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Осипова Антонина Петрова

Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.

Сын: Осипов Степан Петров

Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1913 ст.

Сын: Осипов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Осипов Пётр Григорьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно