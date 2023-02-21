Батурина Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батурина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Батурин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Батурин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Александр Александрович

Смерть
Неизвестно