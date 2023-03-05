Ания Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ания Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

До 1738

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1710 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Емельян Михйлов

Мать: Агафья Филатова

Смерть
До 1738