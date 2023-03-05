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Ания Емельянова
Ания Емельянова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1725
Дата смерти
До 1738
Пол
Женский
Отец
Емельян Михйлов
1707 г.р.
Мать
Агафья Филатова
1710 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец:
Емельян Михйлов
Мать:
Агафья Филатова
Смерть
До 1738
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