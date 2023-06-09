Долматовский Евгений Аронович
Место рождения
Дата рождения05.05.1915
Дата смерти10.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1941
Место жительства
По 1924
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1945 по 1994
Смерть
10.09.1994