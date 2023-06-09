Долматовский Евгений Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматовский Евгений Аронович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.05.1915

Дата смерти

10.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1924
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1945 по 1994
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.09.1994
Москва, город федерального значения Москва