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Глушков Кузьма
Глушков Кузьма
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Глушков Анкидин
1689 г.р.
Мать
(Краева) Ефросинья
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Глушков Анкидин
Мать:
Ефросинья
Смерть
Неизвестно
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