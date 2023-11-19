Кожеко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1982
Рождение ребёнка
24.10.2007
Мать ребёнка: Кожеко Юлия Александровна
Рождение ребёнка
03.04.2014
Дочь: Кожеко Милана Сегеевич
Мать ребёнка: Кожеко Юлия Александровна
Рождение ребёнка
30.03.2016
Дочь: Кожеко Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Кожеко Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно