Кожеко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожеко Сергей Александрович

Кожеко Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1982

Отец: Кожеко Александр Васильевич

Мать: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
24.10.2007

Сын: Кожеко Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Кожеко Юлия Александровна

Рождение ребёнка
03.04.2014

Дочь: Кожеко Милана Сегеевич

Мать ребёнка: Кожеко Юлия Александровна

Рождение ребёнка
30.03.2016

Дочь: Кожеко Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Кожеко Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожеко Юлия Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close