Ванцов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванцов Алексей

Место рождения

Сутяжное (Раздольное), Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилкина Анна

Мать ребёнка: не указана

Сутяжное (Раздольное), Россия
Смерть
Неизвестно
Сутяжное (Раздольное), Россия
Похороны
Неизвестно
Сутяжное (Раздольное), Россия