Ванцов Алексей
Место рожденияСутяжное (Раздольное), Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилкина Анна
Мать ребёнка: не указана
Сутяжное (Раздольное), Россия
Смерть
Неизвестно
Сутяжное (Раздольное), Россия
Похороны
Неизвестно
Сутяжное (Раздольное), Россия