Шишлакова Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1869 ст.
Отец ребёнка: Павел Шишлаков
Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишлакова Мария Павловна
Отец ребёнка: Павел Шишлаков
Смерть
После 1912