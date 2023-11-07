Шишлакова Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишлакова Мария Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1869 ст.

Сын: Шишлаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Шишлаков

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишлакова Мария Павловна

Отец ребёнка: Павел Шишлаков

Смерть
После 1912
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