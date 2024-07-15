Бирюков Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Григорий
Мать: Бирюкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Наталья
Мать ребёнка: Бирюкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Валерий
Мать ребёнка: Бирюкова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Зинаида
Смерть
Неизвестно