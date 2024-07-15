Бирюков Николай Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирюков Николай Григорьевич

Место рождения

Крутец, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Григорий

Мать: Бирюкова Наталья

Крутец, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Наталья

Мать ребёнка: Бирюкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Валерий

Мать ребёнка: Бирюкова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Зинаида

Смерть
Неизвестно

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