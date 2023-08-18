Костромина Параскева Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Костромин Филимон Аристархов
Отец ребёнка: Костромин Аристарх Григорьев
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Екатерина Аристархова
Отец ребёнка: Костромин Аристарх Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ирина Аристархова
Отец ребёнка: Костромин Аристарх Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Феодосия Аристархова
Отец ребёнка: Костромин Аристарх Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834