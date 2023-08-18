Костромина Параскева Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромина Параскева Герасимова

Костромина Параскева Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Костромин Филимон Аристархов

Отец ребёнка: Костромин Аристарх Григорьев

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Екатерина Аристархова

Отец ребёнка: Костромин Аристарх Григорьев

Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ирина Аристархова

Отец ребёнка: Костромин Аристарх Григорьев

Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Феодосия Аристархова

Отец ребёнка: Костромин Аристарх Григорьев

Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Аристарх Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close