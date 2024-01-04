Смирнова Мария Филатьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Феофилакт Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Касаткина Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Феодоров
Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.
Дочь: Смирнова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Феодоров
Жибрикова, Новосельская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
умерла в Новом Селе в 1943 году во время оккупации