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Смирнова Мария Филатьевна

Место рождения

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Феофилакт Васильев

Мать: не указана

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Касаткина Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Феодоров

Рождение ребёнка
15.07.1911 ст.

Дочь: Смирнова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Феодоров

Жибрикова, Новосельская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Феодоров

Смерть
1943
умерла в Новом Селе в 1943 году во время оккупации
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