Шерстянкин Иларион Естифеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Иларион Естифеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Шерстянкина Екатерина Ерастовна

Котельный
Поручитѣли были казакъ Родiонъ Антоновъ Пастухов,Уряднiкъ Лѣонтiй Шерстянкинъ. крѣстьянiнъ Павѣлъ Тихоновъ Сидоровъ, Казакъ Стѣпанъ Осиповъ Сѣмьянiстовъ,
Рождение ребёнка
06.09.1911

Дочь: Шерстянкина Вера Иларионовна

Мать ребёнка: Шерстянкина Екатерина Ерастовна

Кругловск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстянкин Евгений Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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