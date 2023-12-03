Шерстянкин Иларион Естифеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1908
Котельный
Поручитѣли были казакъ Родiонъ Антоновъ Пастухов,Уряднiкъ Лѣонтiй Шерстянкинъ. крѣстьянiнъ Павѣлъ Тихоновъ Сидоровъ, Казакъ Стѣпанъ Осиповъ Сѣмьянiстовъ,
Рождение ребёнка
06.09.1911
Дочь: Шерстянкина Вера Иларионовна
Мать ребёнка: Шерстянкина Екатерина Ерастовна
Кругловск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстянкин Евгений Иларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно